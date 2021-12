Freizeitmöglichkeiten in den Ferien: Das ist los in Niederbayern

Blaues Wunder in Finsterau

In Finsterau können Sie ihr "blaues Wunder" erleben - da startet das Freilichtmuseum am 25. Dezember in die Saison 2022. Es hat ab dem ersten Weihnachtsfeiertag wieder täglich für seine Besucher von 11 bis 16 Uhr offen. Neben allen Höfen sind auch das Café Heimat (ab 26.12.) sowie das Museumswirtshaus und der Schlechtwetterspielplatz in der "Ehrn" geöffnet. Im Stadel der Ehrn warten Labyrinth, Klettergerüst und Rutschrohr auf die Kinder.

Im Ausstellungsbereich des Museums kann man mit der Sonderausstellung "Das blaue Wunder", die vom Niederbayerischen Landwirtschaftsmuseum Regen konzipiert wurde, in die über 375-jährige Geschichte der Färberwerkstatt Fromholzer eintauchen.

Aktuell gilt für den Besuch die 2G-plus-Regel. Personen ab zwölf Jahren und drei Monaten müssen über einen Geimpften- oder Genesenennachweis und über einen zusätzlichen Testnachweis verfügen, um das Freilichtmuseum zu besuchen. Diese Regelung gilt auch in den Gastronomiebetrieben des Museums. An den Feiertagen 25./26. Dezember und 1./6. Januar 2022 steht zur Testung eine mobile Teststation direkt am Museum zur Verfügung. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, melden Sie sich bitte unter www.kvfreyung.brk.de an.