"Freizeitdruck": Augsburger Naturschützer bitten um Rücksicht

Weil Corona-bedingt der Urlaub ausfällt, verzeichnen Naturschützer in Augsburg, dass immer mehr Jogger, Spaziergänger und Radler etwa im Stadtwald unterwegs sind. "Viele kommen jetzt an Orte, wo sie vorher noch nie waren und das ist auch völlig in Ordnung so", sagt Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband der Stadt.

Kein Abfall, kein Grillfeuer

Liebig weist aber darauf hin, dass gerade jetzt in der Hauptvegetationszeit einige Regeln zu beachten sind: Auf den sensiblen Lechheiden mit den zum Teil bayernweit einmaligen Pflanzen etwa häufen sich laut Liebig die Fälle, wo Leute Pflanzen zertreten, Abfall oder Hundekot zurücklassen oder Grillfeuer anzünden. Liebig erinnert daran, dass Picknicks oder gar Lagerfeuer in den Naturschutzgebieten des Stadtwalds nicht erlaubt sind. Offenes Feuer könnte auf den trockenen Heiden "ein Inferno" verursachen.

Zum Wohl der Natur an Regeln halten

Weil auf den Heiden jetzt Orchidee und Küchenschelle blühen, müssen Fußgänger auf den Wegen bleiben. Räder sollten außerhalb abgestellt werden, "weil sonst die Trampelpfade immer breiter werden", so Liebig. Auch Müll und Hundebeutel sollten tunlichst mit nach Hause genommen werden, fordern die Umweltschützer.

Dafür sollte besser niemand auf die Idee kommen, Pflanzen auszugraben und mitzunehmen: Das könne teuer werden. Trotzdem komme es immer wieder vor, dass etwa Küchenschellen geklaut würden. "Das geht gar nicht", betont Liebig. Kurz vor den Pfingstferien bittet der Landschaftspflegeverband deshalb noch einmal alle Erholungssuchenden, sich an die Regeln zu halten – zum Wohl der Natur.

"Mahn-Skulptur" aus Müll geplant

Demnächst soll es eine Infokampagne des Landschaftspflegeverbands mit den Stadtwerken in Zusammenarbeit mit Augsburger Künstlern geben. Sie wollen aus all dem Müll, der an einem Wochenende etwa in der Heide aufgesammelt wird, eine Mahn-Skulptur schaffen.