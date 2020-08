Freiwilligendienst im Corona-Jahr: In Ursberg geht's weiter

Der Tag beginnt früh für die Freiwilligen im Reitstall des Dominikus-Ringeisen-Werks in Ursberg. Hier wird tiergestützte Therapie für Menschen mit Behinderung angeboten. Damit diese rechtzeitig starten kann, müssen die Pferde vom Stall auf die Koppel. Das wäre nicht möglich ohne die Mithilfe der verschiedenen Freiwilligen im Reitstall.

Freiwilligendienste: FSJ und BuFDi

Teresa Schneider absolviert im Reitstall ihren Bundesfreiwilligendienst. Jeden Tag kümmert sie sich um die Tiere, mistet aus und betreut die Menschen in den Therapiestunden. Die 18-Jährige hat darin ihren Traumjob gefunden: "Da ich seit ich klein bin mit Pferden zu tun habe, ist das hier eine super Möglichkeit", sagt sie. Die Arbeit mit Menschen und Tieren gleichzeitig hat ihr gezeigt, dass das Berufsfeld Heilerziehungspflege genau das Richtige für sie ist.

Geringer Stundenlohn, viel Gegenleistung

Da stört dann auch der Stundenlohn von knapp vier Euro nicht: "Hier kriegt man so viel zurück – zwar nicht an Geld, aber Liebe und Freude von den Menschen und Tieren", berichtet Teresa. "Das ist viel besser als Geld."

Freiwilligenarbeit im Corona-Jahr

In Ursberg ist der Freiwilligendienst ein Erfolgsmodell: Jedes Jahr werden mehr Stellen ausgeschrieben und mehr junge Menschen bewerben sich. Zumindest bisher, denn Corona hat auch das verändert. Michael Stadler von der Personalentwicklung wusste lange nicht, wie er die 60 Stellen ab September besetzen soll. Dann beginnt das Freiwilligenjahr in Ursberg. Für Teresas Nachfolgerin im Reitstall musste er zum Beispiel per Video-Ausschreibung nach geeigneten Bewerbungen suchen. "Wir dachten immer, um den Reitstall müssen wir uns keine Sorge machen. Wobei wir dieses Jahr schon relativ ins Schwitzen gekommen sind."

Freiwilligenstellen sind besetzt – aber mit den Richtigen?

Inzwischen sind alle Stellen besetzt, obwohl in diesem Jahr vieles ausfallen musste: Normalerweise kommen die Freiwilligen eine Woche zum Probearbeiten und es finden viele Gespräche statt. Unter anderem dadurch werde verhindert, dass der Dienst abgebrochen wird, so Stadler. Wegen Corona war das nicht möglich. Trotzdem ist der Personaler froh, alle Stellen besetzen zu können: "Die Bewerbungen kamen erst sehr spät. Wir müssen uns jetzt beeilen, das bis September alles unter Dach und Fach zu bringen."

