Freiwillige Sommerschule: Schüler sollen Lehrstoff aufholen

Für Schüler und Lehrkräfte sind die Sommerferien bereits in greifbarer Nähe. Es liegt ein äußerst ungewöhnliches Schuljahr hinter ihnen: Homeschooling war für beide Parteien eine enorme Herausforderung. Trotz aller Bemühungen haben viele Schülerinnen und Schüler gravierende Wissenslücken. Um verpassten Lernstoff nachzuholen, hat das Kultusminsterium das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ ausgearbeitet.

Unterricht in den Sommerferien

Ein Teil des Förderprogramms ist die Sommerschule, ein freiwilliges Angebot. Die Schülerinnen und Schüler können in der ersten und letzten Ferienwoche an Kursen teilnehmen, um verpassten Stoff nachzuarbeiten. Welche Unterrichtsfächer dabei angeboten werden, entscheidet jede Schule für sich.

Enormer organisatorischer Aufwand

Als Ferien-Lehrkräfte konnten sich nicht nur interne Angestellte einschreiben, sondern auch Studierende. Die Vorbereitungen für die Sommerschule laufen in allen Schulen bereits auf Hochtouren. Auch das Deutschhaus-Gymnasium in Würzburg plant derzeit die Kurse für die Ferien: "Es ist ein sehr großer bürokratischer Aufwand, Lehrkräfte, die noch nicht im Beamtenstatus sind, vertraglich zu binden für diese Zeit", so Schulleiter Michael Schmitt, "Wir haben eine Elternumfrage gemacht, um von dieser Seite den Bedarf zu eruieren. Also das in zwei, drei Wochen hinzuzimmern, war schon nicht ohne.“

Sommerschule als erster Schritt

"Ich denke nicht, dass sich die Lücken im Lernstoff durch die Sommerschule schließen lassen", so Schmitt, "Wir brauchen definitiv für die nächsten Jahre die Möglichkeit, kontinuierlich Aufarbeitungsangebote in den wichtigen Kernfächern anbieten zu können." Um Lernstoff aufzuholen, gibt es im Kultusministerium im Rahmen seines Förderprogramms noch weitere Ideen: So sollen mit dem Schulstart Zusatzkurse in den Kernfächern stattfinden, auch ein Tutorenprogramm ist geplant.

"Nicht alle Schüler werden profitieren"

Trotz des organisatorischen Mehraufwands für die Schulen sind Lehrkräfte, Schüler und Eltern zum größten Teil dankbar für das Förderangebot des Kultusministeriums. Auch Jörg Nellen von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) freut sich darüber, jedoch sieht er die geplante Maßnahme auch kritisch: „Wenn jetzt freiwillige Kurse angeboten werden, werden das diejenigen wahrnehmen, die sowieso schon im dreigliedrigen Schulsystem profitieren - nämlich diejenigen, die von daheim unterstützt werden." So würden die anderen Schüler und Schülerinnen, die keine Unterstützung von daheim erfahren, nicht zu den zusätzlichen Kursen in den Sommerferien erscheinen, so Nellen.

Mehr Arbeit für die Lehrkräfte

Das vergangene Jahr war nicht nur für Schüler und Schülerinnen eine Herausforderung, sondern auch die Lehrkräfte mussten deutlich mehr arbeiten, um ihren Lehrplan im Homeschooling umsetzen zu können. Jörg Nellen sieht deshalb auch ein Problem darin, dass die Ferien für Mehrarbeit genutzt werden müssen: „Die Lehrer sind sicher dafür, dass man die Schüler fördert. Aber nicht durch zusätzliche Arbeit und schon gar nicht durch Ferienarbeit“, so Nellen.

Eltern sind geteilter Meinung

Wie viele Schüler das Förderangebot letztendlich wahrnehmen werden, ist noch offen. Während einige Eltern dankbar für diese Maßnahmen sind, kritisieren andere, dass ihre Kinder in den Sommerferien in die Schule sollen. Ein weiteres Problem ist, dass das Angebot des Kultusministeriums sehr kurzfristig ausgearbeitet und vorgestellt wurde. Einige Familien haben ihren Urlaub für die Ferien bereits gebucht, und können ihre Kinder deshalb nicht für die Sommerschule anmelden.