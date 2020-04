Freiwillige in der Krise: Überrannt von Helfern und Hilferufen

Tüten sind das aktuelle Problem von Heike Riederle. Tüten, um die vielen gespendeten Lebensmittel für die Tafelkunden zu verpacken. Die Dillinger Tafel ist zwar geschlossen, aber über die von Heike Riederle gegründete Facebookgruppe hat sich eine Gruppe Ehrenamtlicher zusammengefunden. Sie holen die Lebensmittel bei den Geschäften ab und packen sie für die Bedürftigen zusammen.

Acht bis neun Stunden am Telefon

Im normalen Leben sitzt sie an der Supermarktkasse, jetzt ist ihr Telefon ihr wichtigster Begleiter, genau genommen sind es zwei, auf dem einen tippt sie Nachrichten, während sie beim anderen in der Warteschleife hängt. Acht bis neun Stunden am Tag gehen für Telefonate drauf. Dazu hat Heike Riederle zwei Kinder und kümmert sich um ihre Eltern.

Organisieren, Zuhören und Trösten

Von den Ämtern braucht sie Fahrgenehmigungen für die ehrenamtlichen Fahrer, die das Essen ausfahren. Dazu müssen Parkausweise organisiert werden und über die Caritas bekommt sie Bescheid, wer gerne noch versorgt werden würde. Manchmal rufen Betroffene auch direkt an und erzählen von ihren Sorgen.

Dass sie Angst haben, weil der Hartz-VI-Folgeantrag jetzt erst später bearbeitet wird oder weil der getrennt lebende Vater des Kindes in Kurzarbeit ist und den Unterhalt nicht zahlen will. "Ich bin auch so ein Stück weit Seelentröster. Die Leute erzählen mir ihre Situation, wie es gekommen ist. Das brauchen die auch", sagt Riederle.

Große Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise

Ihr Tag scheint mehr als 24 Stunden zu haben – und dabei wirkt Heike Riederle immer noch frisch, ist freundlich und geht auf die Menschen und ihre Fragen ein. Da geht es um Windeln oder andere Hygieneartikel, aber auch um Fahr- oder Einkaufsdienste. Die Menschen seien dankbar, wenn auch nicht immer alles einfach sei. Aber der Zusammenhalt in der Gruppe und die Hilfsbereitschaft der Anderen, das sei die viele Mühe wert.

Mit dem Smartphone kann Heike Riederle die Anfragen und Angebote überall beantworten. Auch im Gasthof "Zum Schützen" in Gundelfingen, wo die tägliche Mahlzeit für die Tafelkunden und Risikopatienten gekocht wird und die Lebensmittelspenden zu Paketen gepackt werden. So hat sich auch die Sache mit den fehlenden Tüten schnell erledigt.

