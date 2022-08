Freiwillige Feuerwehr Röttenbach sucht "Quereinsteiger"

Wenn es in Röttenbach im Landkreis Erlangen-Höchstadt brennt, kommt die Feuerwehr. So weit, so selbstverständlich. Damit das auch in Zukunft funktioniert, sucht die Freiwillige Feuerwehr nun "Quereinsteiger": Menschen, die nicht in der Jugendfeuerwehr waren, vielleicht gerade erst aus beruflichen Gründen nach Röttenbach gezogen sind oder bisher von der Familie zu stark beansprucht waren, um ein Ehrenamt anzunehmen. Es sollen explizit auch Frauen angesprochen werden, sagt Matthias Martin von der Feuerwehr Röttenbach. Denn der Frauenanteil in der bisherigen Truppe sei noch recht gering.

Ehrenamtliche werben, bevor Notsituation entsteht

Aktuell engagieren sich 50 Menschen in der Freiwilligen Feuerwehr Röttenbach. Hinzu kommen 25 Kinder und Jugendliche in der Nachwuchsabteilung. Das sind zwar genug, sagt Martin. Allerdings werden die Ehrenamtlichen auch immer älter, manche werden sich in Zukunft vielleicht beruflich verändern oder verlassen aus anderen Gründen Röttenbach. Daher will die Feuerwehr nun weitere Ehrenamtliche finden. Es geht darum, Sicherheit für die Zukunft zu schaffen, bevor eine Notsituation entsteht. "Wir verschließen nicht die Augen, dass auch wir in Not geraten könnten", sagt Martin, der selbst vor einigen Jahren nach Röttenbach gezogen und in die Feuerwehr eingetreten ist.

Feuerwehrler sind fast ausschließlich Freiwillige

Ein Baustein in der Werbeaktion der Freiwilligen Feuerwehr ist es, weit verbreitete Irrtümer aus der Welt zu schaffen. So glaubten beispielsweise viele Menschen, dass die Helfer alle von Berufswegen Feuerwehrler sind, so Martin. In Röttenbach und vielen anderen Orten sind es aber ausschließlich Freiwillige, die ihre Freizeit in ein Ehrenamt investieren, um anderen Menschen zu helfen. In ganz Deutschland gibt es nur rund 100 Berufsfeuerwehren in großen Städten, sieben davon in Bayern. Alle anderen Orte, darunter auch Städte wie Erlangen oder Bayreuth, sind auf Ehrenamtliche angewiesen.

Beruf und Familie gehen trotz Ehrenamt vor

Der Weg in das Ehrenamt führe auch nicht nur über die Jugendfeuerwehr. Auch mit 40 Jahren oder älter könnten sich die Menschen noch engagieren. Zudem seien vermeintliche Hemmnisse wie Schichtarbeit oder kleine Kinder kein Grund, nicht in die Feuerwehr einzutreten, erklärt Martin. Wie in vielen anderen Orten gebe es auch in Röttenbach mehrere Alarmstufen, je nach Größe des Einsatzes. So würden stets mehr Menschen zur Hilfe gerufen als eigentlich benötigt. Damit seien dann auch immer genügend Helfer vor Ort, auch wenn Einzelne gerade auf der Arbeit sind oder sich um Angehörige kümmern müssen.

Verkürzte Ausbildung für noch leichteren Zugang

In Bayern dauert die Ausbildung zu Feuerwehrmann oder -frau normalerweise 90 Stunden. Danach folgen zwei Jahre Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr und anschließend die Prüfung zum Truppführer, um ein Zwei-Mann-Team leiten zu können. Im Anschluss kann die Ausbildung dann weiter vertieft werden, um Brände etwa unter Atemschutz zu bekämpfen oder die Geräte der Feuerwehr bedienen zu können.

Damit neue Ehrenamtler in Röttenbach nun möglichst früh "Einsatzluft" schnuppern können, hat sich die Feuerwehr ein kürzeres Lehrgangskonzept überlegt: Neue Leute könnten nun bereits nach 40 Stunden Unterricht auf erste Einsätze mitfahren, um dort "außerhalb des Gefahrenbereichs" mitzuhelfen. Im Anschluss folgt dann die Ausbildung zum vollwertigen Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Die Termine für die Unterrichtsstunden sollen dabei möglichst flexibel gestaltet werden.

Am Sonntagnachmittag (28.08.2022) veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Röttenbach einen großen Informationsnachmittag und hat dazu über den ganzen Ort Plakate und Werbebanner verteilt. Aber auch im Anschluss werden weitere Interessenten stets gerne angenommen.