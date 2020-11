Freiwillige Feuerwehr Bayern: Einsatz unter Corona-Bedingungen

In der Feuerwache Unterschleißheim im Landkreis München tragen alle einen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich die Hände. Das gehört zum bayernweiten Hygienekonzept des Landesverbandes. Im Einsatzfahrzeug allerdings sitzen sie dicht gedrängt, Schulter an Schulter. Abstandhalten ist hier nicht möglich. Das sei schon ein komisches Gefühl, meint der 27-jährige Feuerwehrmann Markus Rabe, weil man es eigentlich mittlerweile gewohnt sei, Abstand zu halten.

Spezielle Hygieneregeln auf der Feuerwache

Die Kommandanten erstellen nach einem Einsatz Namenlisten. Darin wird genau erfasst, wer mit wem in welchem Team zusammengearbeitet hat. Dadurch können bei Corona-Fällen die Betroffenen schnell isoliert und die Infektionsketten durch Quarantänemaßnahmen unterbrochen werden.

Außerdem desinfizieren die Feuerwehrleute nach jedem Einsatz die Kontaktflächen an Geräten und in Fahrzeugen. Falls in einer Feuerwache zu viele Aktive in Quarantäne sein sollten, greift ein Aushilfskonzept. Davon profitierte in den vergangenen Wochen zum Beispiel die Feuerwehr Pegnitz, die wegen zu vieler Quarantänefälle nur bedingt einsatzbereit war. Mit diesem Konzept sei man bisher gut durch die Pandemie gekommen, erklärt Johann Eitzenberger, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Bayern:

"Wenn eine Feuerwehr eingeschränkt ist, dann wird automatisch die unmittelbare Nachbarfeuerwehr alarmiert. Das kann zu einer geringfügigen Verlängerung der Anfahrzeiten führen, aber die Einsatzbereitschaft bleibt so immer gewährleistet." Johann Eitzenberger, der Vorsitzende des Landesfeuerwehrverbandes Bayern

Hoffnung der Feuerwehr auf Schnelltests

In Bayern gibt es rund 320.000 freiwillige Feuerwehrleute. Mit dieser großen Personalkapazität hofft der Landesverband, auch bei weiter steigenden Infektionszahlen überall in Bayern einsatzfähig zu bleiben. Darüber hinaus setzt Eitzenberger auf Corona-Schnelltests, die derzeit schon in Alten- und Pflegeheimen eingesetzt werden:

"Mit diesem Schnelltest könnte man Quarantäne abkürzen, und das würde auch Sicherheit bedeuten, weil man so die Einsatzbereitschaft schnell wieder herstellen könnte." Johann Eitzenberger, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes Bayern

Viele Feuerwehrleute in Bayern haben aber noch ein ganz anderes Problem: Früher saßen sie nach einer Übung noch gemütlich zusammen, das ist unter Corona-Bedingungen nicht mehr möglich.

Vereinsleben und Übungen auf Eis gelegt

Die Corona-Pandemie hat alle sozialen Aktivitäten in den Feuerwehren gestoppt. Die Aktiven treffen sich nur noch zu Einsätzen, berichtet Markus Brandstetter, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Unterschleißheim: "Was bei der Feuerwehr den Zusammenhalt ausmacht, das ist die Kameradschaft, nur deswegen sind die Leute motiviert, und das fehlt uns jetzt", so der 48-Jährige.

Außerdem brechen den Freiwilligen Feuerwehren in ganz Bayern momentan auch noch die Fortbildungen weg. Der Landesverband hat kürzlich eine Corona-Ampel eingeführt. Ab einem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sollen Übungen ausfallen. Zurzeit gibt es in ganz Bayern keinen Landkreis, der unter dem 50er-Inzidenzwert liegt. "Wenn das so weitergeht," fürchtet Kommandant Brandstetter, "dann werden wir in ein bis zwei Jahren Probleme haben, genügend qualifiziertes Personal stellen zu können."