Freiwillige Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer in Bayern

Keine Drive-in-Teststation auf der Autobahn

An der Raststätte Donautal-Ost an der A3 bei Passau in Niederbayern konnte man am Mittwoch schon sehen, wie die Tests ablaufen sollen. Etwa fünf Kilometer vor der Rastanlage wird die Geschwindigkeit reduziert. Wer sich testen lassen will, soll zum Rastplatz fahren, dort parken und zu Fuß zum Abstrich in eines der drei Zelte gehen. Eine Drive-in-Teststation, wie man sie von der Münchner Theresienwiese kennt, gibt es hier nicht, so Dieter Hauenstein. Die Gefahr sei ein Rückstau auf der Autobahn und dadurch weitere Gefahren.

An der Rastanlage bei Kiefersfelden in Oberbayern sollen drei Testschienen eine schnelle Abwicklung garantieren. Zur Sicherheit aller gibt es voneinander getrennte Bereiche für Eingang und Warten, Registrierung, Test und Ausgang. Das Testzentrum Inntal-Ost soll nur für kurze Zeit in Betrieb sein. Am 7. August wird es an die Rastanlage Heuberg verlegt, wo sich derzeit noch eine Baustelle befindet.

Testmöglichkeiten auch an den Bahnhöfen

Auch an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg sollen freiwillige Corona-Tests möglich sein. An den Flughäfen München und Nürnberg gibt es bereits seit vergangenem Wochenende die Möglichkeit, sich auf das Virus testen zu lassen. Ein weiteres Testzentrum soll am Allgäu Airport in Memmingen Reisenden zur Verfügung stehen.