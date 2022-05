Freiwillige bergen fünf Tonnen Müll im Bereich des Mains

Umweltaktion anlässlich des Weltwassertages

Die Sammelaktionen wurden anlässlich des Weltwassertages von vielen freiwilligen Gruppen durchgeführt, teilte das Landratsamt Bamberg mit. Fast die Hälfte der Teilnehmenden kam aus der Region Bayreuth. Sie durchforsteten Ufergebiete des Flusses, seiner Zuflüsse und Baggerseen. Es sollte ein Zeichen für den Schutz der Umwelt gesetzt werden. Organisiert haben die Aktionen Vereine, Einzelpersonen, Schulklassen, Jugendgruppen oder die Gemeinden selbst.

Sammlungen gehen weiter

Die Sammlung fand im Zeitraum von März bis April statt und soll im Mai fortgesetzt werden. Am 7. Mai sind die Freiwilligen in Bischofsgrün unterwegs. In Breitengüßbach wird noch einmal am 28. Mai Müll am Großen See eingesammelt. Voraussichtlich soll es im September zum World-Clean-up Day eine weitere große Müllsammel-Aktion entlang des Flusses geben.