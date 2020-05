Freiwillige Antikörpertests in Ankerzentrum geplant

Ziel ist es, möglichst für die gesamte Einrichtung festzustellen, welche Bewohner bereits mit Corona infiziert waren und entsprechende Antikörper ausgebildet haben. Auch das Personal und der Sicherheitsdienst können an der Studie teilnehmen, heißt es in der Mitteilung. In der mit knapp 600 Personen belegten Einrichtung waren über 130 an Corona erkrankt. Ein Bewohner starb an den Folgen. Mittlerweile ist die Lage wieder unter Kontrolle. Dienstagfrüh hob die Regierung von Unterfranken die verhängte Quarantäne für das Ankerzentrum auf.

Erkenntnisse über Immunität

Mit der nun angedachten Studie erhofft man sich wissenschaftliche Aufschlüsse darüber, wie und mit welcher Geschwindigkeit Antikörper gebildet werden und wie lange sie erhalten bleiben. Geplant sind mehrere Testzyklen im Abstand von mehreren Wochen. Die Studie könnte wichtige Erkenntnisse zur Bekämpfung der Pandemie beisteuern, so die Hoffnung der Experten. Wissenschaftlich durchgeführt wird die Studie vom Klinikum Fulda in Zusammenarbeit mit dem Ärzte-Zentrum der Anker-Einrichtung.

