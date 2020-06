"Freiwillig Tempo 30": Plakataktion in Neuendettelsau

Neben Fahrradfahrern und Fußgängern bringt die Aktion, freiwillig Tempo 30 zu fahren, auch für die Autofahrer etwas, meint Jürgen Frercks vom Aktionsbündnis Verkehrswende. Demnach würden die Autofahrer so für mehr Sicherheit und weniger Lärm sorgen und sich zudem für klimafreundliche Mobilität einsetzen. Denn eine geringere Geschwindigkeit sorgt für weniger CO2-Ausstoß.

Neuendettelsau will "fahrradfreundliche Gemeinde" werden

Neuendettelsau ist bereits der "Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern" beigetreten. Um hierbei den Titel "fahrradfreundliche Gemeinde" zu erhalten, müsse in der Stadt noch einiges getan werden, so Frercks weiter. Unter anderem müsse ein Radwegekonzept neu entwickelt werden. Am aktuellen Konzept kritisiert das Aktionsbündnis beispielsweise die Beschilderung "Fahrrad frei" auf Fußwegen, da dies zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern führe. Gerade E-Bikes und Pedelecs seien oft mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und sollten daher auf der Straße fahren. Durch das hohe Verkehrsaufkommen in Neuendettelsau sei dies mit Tempo 50 oft gefährlich.

Stadt und Polizei begrüßen Kampagne

Auch im Rathaus wird die Plakataktion begrüßt. Bürgermeister Christoph Schmoll (SPD) will das veraltete Verkehrskonzept der Stadt anpassen. Er begrüßt eine verpflichtende 30er-Zone im Ortskern, weist aber darauf hin, dass ein solches Vorhaben aus städtischer Sicht noch einige Zeit in Anspruch nehme. Auch die Polizei lobt das Konzept. Jedoch geben die Beamten zu bedenken, dass es schwierig sei, wenn jede Stadt und Gemeinde ihre eigenen Regeln für eine Ortschaft beschließe. Bundesweit gelte Tempo 50 innerorts, da sei es schwierig, in ganz Neuendettelsau eine Begrenzung von 30km/h zu beschließen.

Radeln für's Klima am Wochenende

Der Zeitpunkt der Plakataktion ist passend zum Auftakt des "Stadtradelns" gewählt, das am Sonntag startet. Diese Aktion wird vom Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen, organisiert. Viele Städte in Bayern nehmen an dieser Aktion unter dem Motto "Radeln für’s Klima" teil. Speziell in Neuendettelsau haben sich schon 130 Bürgerinnen und Bürger angemeldet.