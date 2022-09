Freiwillig die Natur entmüllen: "World Cleanup Day" in Nürnberg

Am Samstag findet weltweit wieder der "World Cleanup Day" statt – auch in Nürnberg. Freiwillige Helferinnen und Helfer gehen dabei auf die Straße und befreien die Natur von achtlos weggeworfenem Müll , heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg.

Bürgermeister Vogel: Es geht vor allem darum, Müll zu vermeiden

Bürgermeister Christian Vogel (SPD) ruft darin zum Mitmachen auf und bedankt sich bei allen Teilnehmenden. "Ich will die Gelegenheit dieses weltweiten Aktionstags aber auch nutzen, um nochmals in Erinnerung zu rufen, dass es vor allem darum geht, Müll zu vermeiden", so Vogel. Nicht vermeidbare Abfälle sachgemäß zu entsorgen, sollte selbstverständlich sein, "die Realität sieht leider anders aus. Deshalb sind solche Aktionen nach wie vor wichtig", stellt der Bürgermeister fest.

Ganzjährige Müllsammelaktionen für Schulkassen und Vereine

Unter dem Motto "Kehrd wärd" (Fränkisch für: Gekehrt wird) bietet der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) ganzjährig Müllsammelaktionen mit Firmen, Schulklassen und Vereinen an. Sör stelle dabei Handschuhe, Sicherheitswesten und Müllsäcke zur Verfügung und entsorge den gesammelten Müll fachgerecht, heißt es in der Mitteilung. Anmeldung sind online möglich .

Im vergangenen Jahr haben sich trotz coronabedingter Einschränkungen 14 Millionen Menschen in 191 Ländern am "World Cleanup Day" beteiligt, teilt die Stadt mit. Tausende Tonnen Müll seien so aus der Natur entfernt worden.