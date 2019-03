Freitags-Demos: Piazolo fordert Engagement der Umweltminister

Auch die Umweltminister sollten sich an der Diskussion um Demonstrationen während der Unterrichtszeit beteiligen, das sagte Bayerns Kultusminister Michael Piazolo auf der Landestagung der Eltern-Vereinigung bayerischer Gymnasien am Wochenende in Weilheim.

Thema auf für Umweltkonferenz

Piazolo erklärte vor 150 Eltern-Vertretern, er wünsche sich, dass die aktuellen Freitags-Demonstrationen "Fridays for future" nicht nur in der Kultusministerkonferenz, sondern auch in der Umweltministerkonferenz behandelt würden.

"Wir brauchen keine einheitliche Linie"

Grundsätzlich sei er einverstanden, wie Schulleiter bisher die Teilnahme an Demonstrationen handhaben. Er erinnerte aber auch an die allgemeine Schulpflicht. Eine vom Ministerium vorgegebene einheitliche Linie lehnt Piazolo ab. Er bedaure die Verlagerung des Focus auf die Frage, ob es Konsequenzen für streikende Schüler gäbe.

Diskussion nicht nur auf "Schulschwänzen" reduzieren

In der Diskussion mit den Elternvertretern der staatlichen Gymnasien in Bayern beantwortete er Fragen zu vielen Themenbereichen. Bei der Wiedereinführung des G9 in der Oberstufe erhofft er sich eine höhere Flexibilität in den Lehrplänen. Zum digitalen Klassenzimmer sagte Piazolo wörtlich: "Guter Unterricht an der Tafel ist mir wichtiger als schlechter Unterricht mit dem Computer". Die Mitglieder-Versammlung der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern, die in Weilheim bis Sonntag Nachmittag tagt, steht unter dem Motto: "Mehr Zeit für Werte und Kompetenzen?"