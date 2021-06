Freistaatsoll eigene Grundstücke für Wohnungen günstig abgeben

Nicht nur steigende Arbeitskosten, Baustoffpreise und Umweltauflagen machen das Bauen immer teurer. Vor allem die steigenden Grundstückspreise treiben in den Ballungsräumen und Universitätsstädten die Preise in die Höhe. Eine entscheidende Voraussetzung für günstigen Wohnungsbau sind deshalb preiswerte Grundstücke.

Künftig soll deshalb der Freistaat Bayern eigene Grundstücke unter dem Verkehrswert verkaufen können. Darin waren sich nach einer Expertenanhörung im Bauausschuss des Bayerischen Landtags alle Parteien einig. Der Bauausschussvorsitzende Sebastian Körber (FDP) beklagt, dass der Freistaat derzeit "zu relativ hohen Verkehrswerten Grundstücke und Immobilien veräußern muss, was der Haushaltsgesetzgeber so vorgibt."

Künftig müssten Grundstücke "dringend verbilligt" an kommunale und kirchliche Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften abgegeben werden, damit diese dann darauf günstige Wohnungen bauen.

Staatliches Haushaltsrecht für Verbilligung ändern

Auf Bundesebene oder auch in Baden-Württemberg sei das längst möglich, sagt Jürgen Mistol (Grüne). Hier in Bayern stehe aber derzeit das bayerische Haushaltsrecht im Weg. Dieses müsste geändert werden, so Mistol. Genauso wie die gesetzlichen Regelungen zu den Aufgaben der "Bayerische Wohnungsbaugesellschaften und Immobilien Freistaat Bayern" (IMBY). Dieser Ansicht sind auch Natascha Kohnen (SPD) und Uli Henkel (AfD).

Auch CSU und FW im Grundsatz für verbilligte Staatsgrundstücke

Auch CSU-Bauexperte Jürgen Baumgärtner kann sich neue Regelungen in Bayern vorstellen. Er werbe "sehr dafür", Baugrund, dort wo das möglich sei, "analog zur Bundesebene", verbilligt abzugeben, "an jene, die bezahlbaren, Wohnraum schaffen", so Baumgärtner zum BR.

Weil sich auch Hans Friedl vom Koalitionspartner Freie Wähler das "als Baupolitiker gut vorstellen kann", scheint eine Mehrheit für eine Gesetzesänderung im Landtag möglich. Zum BR sagt Friedl, er werde deshalb mit den Haushaltspolitikern der Freien Wähler reden.

Staatsvermögen für einen sozialen Zweck günstiger abzugeben müsse möglich sein, so Friedl. Schließlich seien in der Ära von CSU-Ministerpräsident Edmund Stoiber "für ganz andere Summen staatliches Tafelsilber", wie etwa das Bayernwerk, verkauft worden.

CSU: Staatliche Grundstücke für Wohnungsbau nicht überschätzen

Der CSU-Landtagsabgeordnete Baumgärtner warnt allerdings davor, die Wirkung einer gesetzlichen Änderung zu überschätzen. Schließlich sei der Immobilienbesitz des Freistaates, der für Wohnbebauung geeignet sei, "sehr übersichtlich". Vor allem Ballungsräumen müssten die nötigen Grundstücke für preiswerten Wohnungsbau von anderen, vor allem privaten Vorbesitzern kommen.

Baumgärtner signalisierte aber im Ausschuss seine Zustimmung für die langjährige Forderung der SPD, ein Flächenkataster aus bebaubaren gemeindlichen und staatlichen Flächen zu erstellen.

Opposition fordert Baulandmobilisierung und Bodenbevorratung

Neben mehr Geld für die staatliche Wohnraumförderung mahnt Mistol (Grüne) "mehr Unterstützung bei der sozialgerechten Bodennutzung, kommunalen Bodenbevorratung und Konzeptvergabe" für die Städte und Gemeinden an. Außerdem müssten Staat und private Wohnungsunternehmen enger zusammenarbeiten.

Wohnungsbau-Politikerin Kohnen (SPD) fordert zudem das "Baulandmobilisierungsgesetz" der Bundesregierung müsse von der Staatsregierung in Bayern zeitnah rechtssicher umgesetzt werden. Ddies liege "im Interesse der meisten Verbände und der Kommunen".

Und der FDP-Bauexperte Körber möchte, dass für bezahlbaren Wohnraum "alle Kräfte und Kompetenzen gebündelt und der aufgeblähte Staatsapparat entschlackt werden, indem man die drei staatlichen Wohnungsbaugesellschaften zusammenführt".

Die von Ministerpräsident Markus Söder gegründete BayernHeim GmbH solle "liquidiert" werden und die "freiwerdenden Mittel sollten den bereits erfolgreich und in der Fläche etablierten kommunalen, genossenschaftlichen und kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften zukommen".