Freistaat Bayern will zusätzlichen S-Bahn-Halt in Bamberg zahlen

Vor wenigen Tagen habe der Freistaat Bayern gemeinsam mit der Deutschen Bahn einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Damit werden die Planungen für einen S-Bahn Halt im Süden immer konkreter.

Arena besser öffentlich erreichbar

Durch den zusätzlichen Haltepunkt ist unter anderem die Brose Arena in Bamberg an das Bahnnetz angeschlossen. Auch für den Stadtteil Gereuth-Hochgericht und das noch zu entwickelnde Konversionsgelände Muna sei der neue S-Bahn Haltepunkt von großem Vorteil, so Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Der Haltepunkte "Bamberg Süd" soll zusammen mit dem viergleisigen Ausbau der ICE-Strecke durch Bamberg entstehen.