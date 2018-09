Freistaat will Abbau in KZ-Steinbruch auslaufen lassen

Der Freistaat Bayern will den KZ-Steinbruch in Flossenbürg (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) nach 2024 nicht weiter verpachten und das Areal in die KZ-Gedenkstätte einbeziehen. Bis 2020 soll dazu ein Konzept vorliegen. Das hat nach Auskunft der Grünen-Landtagsabgeordneten Verena Osgyan ein Ministeriumssprecher heute in einer Sitzung des Wissenschaftsaussschuss erklärt.

Petition erfolgreich

Eine Petition, die das Ende des Granitabbaus im KZ-Steinbruch am Wurmstein gefordert hat, wurde mit "Würdigung" beschieden. Das heißt, das Ziel der Petition wurde anerkannt, ohne dem Anliegen sofort abzuhelfen. Hinter diese Äußerung kann der Freistaat nicht mehr zurück, meint Verena Osgyan, die davon ausgeht dass damit die Tage des Granitabbaus gezählt sind.

Granit auch für Steinerne Brücke verwendet

Der Steinbruch, in dem die KZ-Häftlinge arbeiten mussten, gehört dem Freistaat Bayern. Bis 2024 ist er an die Granitwerke Baumann verpachtet, die von dort auch Granit für die Sanierung der mittelalterlichen Steinernen Brücke in Regensburg geliefert haben. Auf dem Areal stehen bedeutende Gebäude aus der KZ-Zeit. Ein Gebäude ist dort bereits eingestürzt. Auch die ehemalige Trafostation bei der Aussichtsplattform in Steinbruchnähe ist eingestürzt. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Im dem BR-Politmagazin "Kontrovers" hatte auch bereits Professor Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin nachdrücklich ein Ende des Granitabbaus gefordert.