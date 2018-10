05.10.2018, 14:05 Uhr

Freistaat unterstützt MVV-Reform mit insgesamt 50 Millionen Euro

Mit einem 50 Millionen-Euro-Zuschuss will die Staatsregierung die ins Stocken geratene MVV-Tarifreform in München retten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder nach einem Treffen mit allen kommunalen Vertretern im Münchner Verkehrsverbund an.