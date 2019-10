Freistaat scheitert mit Kauf von Grundstück am Starnberger See

Der Freistaat Bayern ist vor dem Verwaltungsgericht München mit seinem Vorhaben gescheitert, ein Grundstück bei Berg direkt am Starnberger See zu kaufen. Die Schlösser- und Seenverwaltung wollte in Leoni ein knapp 1.500 Quadratmeter großes Areal erwerben. Das Grundstück gehört einer Erbengemeinschaft. Sie hatte es bereits für 12 Millionen Euro an einen privaten Käufer verkauft. Doch dann wollte der Freistaat auf dem unbebauten Grundstück eine öffentliche Badewiese anlegen – über sein "naturschutzrechtliches Vorkaufsrecht". Das sieht vor, dass der Freistaat grundsätzlich auf Uferflächen zugreifen darf - zum Schutz der Natur.

Erbengemeinschaft verklagt Freistaat Bayern

Das Problem für die Eigentümer: Die Schlösser- und Seenverwaltung wollte nur 5,3 Millionen Euro zahlen – nicht einmal die Hälfte des erzielten Kaufpreises. Die Erbengemeinschaft verklagte den Freistaat – und setzte sich jetzt vor Gericht durch. Ein gerichtliches Gutachten kam zu dem Ergebnis: Das Grundstück ist rund zehn Millionen Euro wert. Das heißt, der Freistaat müsste, wenn er das Grundstück haben will, den Verkaufspreis von 12 Millionen Euro bezahlen, so das Gericht. So viel will er aber nicht bezahlen. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Der Freistaat will nun erst die Begründung des Urteils abwarten.