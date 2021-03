Freistaat kippt innenstadtnahes Studentenwohnheim in Hof

Der Freistaat Bayern hat aktuell kein Interesse mehr, ein Wohnheim für die Studierenden der Verwaltungshochschule in der Innenstadt zu bauen. Das Grundstück einer Textilfirma an der Saale komme wegen "erheblicher, kostenintensiver Probleme" nicht mehr in Frage. Dies geht aus der Antwort des Bauministeriums auf eine BR-Anfrage hervor.

Wohnheim-Bau auf Parkplatz der Hochschule?

Demnach wird nun nur noch geprüft, wie das seit Jahren dringend benötigte Wohnheim auf "staatseigenen Flächen rund um die Verwaltungshochschule" realisiert werden könne, so ein Ministeriumssprecher am Mittwochabend. Nach BR-Informationen werden jetzt unter anderem auch Sport- und Parkplätze der Hochschule als mögliche Standorte für das Wohnheim mit 300 Apartments geprüft. Aufgrund der ständig steigenden Studierendenzahlen hatte der bayerische Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Sommer 2018 den Wohnheim-Bau angekündigt.

"Peinlich": Immobilien-Verhandlungen sind gescheitert

Ursprünglich hatte die zuständige Behörde "Immobilien Freistaat Bayern" dafür die innenstadtnahe Brachfläche einer Textilfabrik ins Auge gefasst. Doch wegen der langwierigen Verhandlungen seit 2018 hat der Eigentümer vor Kurzem an einen anderen Interessenten verkauft. Dies sorgt nicht nur bei Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) und einigen Stadträten, sondern auch bei den Landtagsabgeordneten Alexander König (CSU) und Klaus Adelt (SPD) für Unmut. Sie bezeichneten die Vorgehensweise von "Immobilien Freistaat Bayern" als "peinlich" und "intransparent".

Schwierige Standortsuche für Wohnheim

Doch nach Auskunft des Bauministeriums hat sich die Prüfung jahrelang hingezogen, weil verschiedene Gutachten nötig gewesen seien – unter anderem zur Klärung von Hochwasser- oder Altlasten-Problemen: "Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass die Fläche an der Fabrikzeile mit erheblichen, kostenintensiven Problemen verbunden ist", erklärt das Bauministerium auf BR-Anfrage. Deshalb würden nun die staatseigenen Flächen "näher untersucht".

Momentan seien noch keine Aussagen möglich, wann, wo und zu welchen Kosten das Wohnheim gebaut werden kann. Wegen der Raumnot für die Beamtenanwärter, die aus Behörden in ganz Bayern ihre theoretische Ausbildung an der Verwaltungshochschule in Hof absolvieren, hat der Freistaat aktuell rund 600 Wohnplätze in Stadt und Landkreis Hof angemietet. Unter anderem wurden auch leerstehende Sparkassen-Gebäude zu Wohnungen umfunktioniert.

Stadtrat kritisiert Oberbürgermeisterin

Die Stadtratsfraktion von Freien Aktiven Bürgern (FAB), FDP und Die Franken nimmt nun die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla in die Pflicht und will unter anderem wissen, ob und wann die Rathaus-Chefin bei der Grundstückssuche für das Wohnheim aktiv geworden ist. Die Freien-Fraktion hatte vor einigen Tagen noch einen anderen Leerstand der Textilgruppe ins Gespräch gebracht: Als Standort für das Wohnheim und auch für den Busbahnhof. Der ist wegen des ursprünglich geplanten Einkaufszentrums "Hof-Galerie" seit Jahren provisorisch auf mehrere Stellen in der Innenstadt verteilt.