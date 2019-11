Freistaat hilft strukturschwachen Kommunen in Unterfranken

Bild

Hilfe zu Selbsthilfe, unter diesem Motto hat Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) strukturschwache Regionen in Unterfranken unterstützt. Insgesamt 22,9 Millionen Euro flossen in diesem Jahr an betroffene Landkreise, Städte und Gemeinden.

© RalfphWege/BR-Mainfranken