Freistaat gibt Millionensumme für alte Münchner Synagoge

Fast drei Millionen Euro will der Freistaat für die Sanierung der alten Münchner Synagoge beisteuern. Das gab der bayerische Kunstminister Bernd Sibler heute bekannt. Damit wolle man die Erinnerungskultur in der Landeshauptstadt stärken und dazu beitragen, dass Unrecht nicht vergessen werde, so der CSU-Politiker.

Alte Münchner Synagoge soll wieder in ehemaligem Glanz erstrahlen

Die Synagoge in der Münchner Reichenbachstraße wurde Anfang der 1930er Jahre im Stil der Bauhausarchitektur errichtet. Während der Novemberpogrome 1938 wurde sie verwüstet und im Zweiten Weltkrieg durch Bombenangriffe schwer beschädigt. 1947 wurde die Synagoge wiedereröffnet, doch ihren prachtvollen ursprünglichen Zustand hatte sie nach dem Zweiten Weltkrieg verloren. Ursprünglich waren die Wände in Türkistönen verziert und der Vorraum erglühte in pompejianischem Rot.

Nach Sanierung auch wieder Führungen möglich

Diese Farbenpracht soll durch die baldige Sanierung nun wieder hergestellt werden. Dann soll die Synagoge, die seit 2006 geschlossen ist, auch wieder für Führungen geöffnet werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf geschätzte neun Millionen Euro - die zum Teil von der Stadt München, dem Freistaat und dem Bund getragen werden.