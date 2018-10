Freistaat fördert Landärzte

Jeder dritte Hausarzt in Bayern wird demnächst in Rente gehen. Das Durchschnittsalter liegt derzeit bei 57 Jahren, 35 Prozent sind 60 Jahre und älter. In Bayern werden Hausärzte vor allem auf dem Land gesucht. Ein Förderprogramm des Freistaates trägt erste Früchte.

In den Jahren 2017 und 2018 wurden 472 Landärzte mit Hilfe eines Förderprogramms des Freistaates bei der Gründung einer eigenen Praxis unterstützt. Außerdem erhielten 180 Nachwuchsmediziner im vergangenen Jahr ein Stipendium des Freistaates.

Stipendium gegen Verpflichtung

Die Studierenden werden mit 600 Euro monatlich maximal 48 Monate unterstützt. Sie müssen sich im Gegenzug dazu verpflichten, ihre Weiterbildung im ländlichen Raum zu absolvieren und danach weitere fünf Jahre dort ärztlich tätig zu sein. Insgesamt umfasst das Förderprogramm für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 11,2 Millionen Euro, so die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml anlässlich der Eröffnung des Bayerischen Ärztetages in Nürnberg.

Förderprogramm für Arztpraxen auf dem Land

Das Förderprogramm unterstützt mit bis zu 60.000 Euro die Niederlassung von Haus- und Fachärzten im ländlichen Raum in Gemeinden mit nicht mehr als 20.000 Einwohnern. Ziel des Programms sei es, eine gute und möglichst wohnortnahe medizinische Versorgung zu ermöglichen, so Huml. Von den 472 Landärzten, die die Förderung in Anspruch nahmen, gründeten 380 eine Hausarztpraxis.

Medizinstudenten sollen sich vor Beginn des Studiums verpflichten

Neben diesem Programm gibt es ein weiteres, das gezielt die Ausbildung von Ärzten unterstützen soll und den Namen "Beste Landpartie Allgemeinmedizin" heißt. Es umfasst rund 5,8 Millionen Euro und soll in den nächsten vier Jahren weitere junge Mediziner für die Arbeit auf dem Land gewinnen.