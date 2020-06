Freistaat fördert Klinik-Sanierungen

Der Freistaat Bayern hat die Finanzierung für den ersten Bauabschnitt der Sanierung des Klinikums Fürth in dieses Jahr vorgezogen. Damit erhält das Klinikum die erste Förderrate von 5,71 Millionen Euro in diesem Jahr und kann bald mit den notwendigen Sanierungsarbeiten beginnen. Die Nachricht haben Gesundheitsministerin Melanie Huml und Finanzminister Albert Füracker (beide CSU) mit der Vorstellung des Jahreskrankenhausbauprogramms 2020 bekanntgegeben.

Sanierung kostet insgesamt 110 Millionen Euro

Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) freute sich in einer Mitteilung der Stadt über die Nachricht aus München. Damit könne die dringend notwendige Sanierung noch schneller Fahrt aufnehmen, so Jung. Insgesamt soll die Sanierung des Fürther Klinikums knapp 110 Millionen Euro kosten.

"Für dieses bereits begonnene Großprojekt werden ein Jahr früher als ursprünglich geplant Mittel bereitgestellt. Der Krankenhausträger kann mit der diesjährigen Förderrate von 5,71 Millionen Euro spürbar von Vorfinanzierungskosten entlastet werden." Melanie Huml (CSU), Bayerische Gesundheitsministerin

Auch Kreisklinik Roth bekommt Förderung

Als zweites mittelfränkisches Klinik-Bauvorhaben wird der erste Bauabschnitt an der Kreisklinik Roth mit 3,36 Millionen Euro in diesem Jahr gefördert. Insgesamt sind für das Rother Bauvorhaben 35,31 Millionen Euro vorgesehen. Im Jahreskrankenhausbauprogramm 2020 sind 114 Bauprojekte in Bayern mit einem Gesamtkostenvolumen von etwa 2,6 Milliarden Euro vorgesehen.