Freistaat erlässt Ex-Generalkonservator 450.000 Euro Strafe

Der Freistaat kommt Bayerns ehemaligem obersten Denkmalpfleger Egon Greipl entgegen: Greipl muss wegen Verletzung von Dienstpflichten statt 900.000 Euro noch die Hälfte, nämlich 450.000 Euro zahlen. Diese Summe ist am Dienstag nach BR-Informationen im Landtag in einer nicht-öffentlichen Sitzung bestätigt worden.

"Horrende Summe", aber Entgegenkommen des Freistaats

Jetzt fehlt nur noch Greipls Unterschrift. Er selbst sagte auf BR-Anfrage: "Letztlich bleibt es ein katastrophales Ergebnis, was die wirtschaftlichen Konsequenzen anbelangt." Alle Reserven seien verloren, "und das in Zeiten wie diesen".

Urteil: Verletzung von Dienstpflichten

Der heute 74-jährige Egon Greipl wurde vom Verwaltungsgericht Regensburg 2019 wegen Verletzung von Dienstpflichten verurteilt. Der Grund: Umstrittene Werkverträge, die er in seiner Zeit als Generalkonservator ausgestellt hatte.

Mitarbeitern hätten arbeitsrechtlich Festanstellungen zugestanden. Stattdessen wurden sie immer wieder mit befristeten Werkverträgen beschäftigt. Die Folge: Der Freistaat musste rückwirkend Sozialabgaben in Höhe von 730.000 Euro zahlen. Diese Summe erstritt sich der Freistaat vor Gericht von Greipl zurück. Zählt man die im Urteil festgeschriebenen Zinsen dazu, kommt man auf rund 900.000 Euro.

Unterstützer sammeln Spenden

Die Causa Greipl sorgte unter ehemaligen Politikern, Professoren und Denkmalpflegern für Aufregung – weit über Greipls Wohnort Passau hinaus. Bayerns ehemaliger Kultusminister Hans Maier (CSU) startete zu Jahresbeginn einen Spendenaufruf in Tageszeitungen. "Die Zahlung würde den wirtschaftlichen Ruin eines hoch engagierten, sicher nicht immer bequemen, aber ausnahmslos der Sache verpflichteten Beamten bedeuten", hieß es in der Annonce. Ende Januar waren rund 50.000 Euro zusammengekommen.

Greipl: Beamte werden kleinstes Risiko scheuen

Greipl warnt, dass von seinem Fall ein negatives Signal für die Beschäftigten in Behörden ausgehen könnte. "Der Staat sieht sich einem fast unermesslichen Reformbedarf und völlig neuen Aufgaben gegenüber", sagte er dem BR. "Wie sollen die hier dringend notwendigen Entscheidungen fallen, wenn sich, durch den Fall Greipl gewarnt, jeder Beamte davor hütet, bei solchen Entscheidungen auch nur das kleinste Risiko einzugehen?"

"Bitter und demütigend"

Seit Jahren sei nur mehr von dem gewaltigen Schaden die Rede, den er dem Freistaat angeblich zugefügt habe, kritisiert Greipl. "Als Ergebnis eines ganzen Beamtenlebens ist dies bitter und demütigend." Er verweist auf diverse Leistungen seiner Amtszeit, seinen Einsatz für "Revision und Digitalisierung der Denkmalliste (Bayerischer Denkmalatlas im Internet), für den Erhalt wichtiger Denkmäler, beispielsweise dem Schutz des Südufers am Tegernsee vor einem fünfstöckigen Hotelklotz (Kaltenbrunn) und der Klosteranlage von Benediktbeuern vor dem Verlust des historischen Gartens, für den Erhalt der mittelalterlichen Mainbrücke in Ochsenfurt" und mehr.

In Regensburg habe er sich für die Reparatur der Steinerne Brücke eingesetzt und gegen die so genannte Westtrasse. In Flossenbürg "für die einvernehmliche Unterschutzstellung des ehemaligen KZ-Geländes" als Denkmalensemble.