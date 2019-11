Freistaat bezuschusst den Bau neuer Mobilfunkmasten

25 bayerische Gemeinden haben am Montag (04.11.) im Bayerischen Wirtschaftsministerium Förderbescheide für neue Mobilfunkmasten bekommen. In Oberfranken erhielten die Gemeinden Röslau, Gefrees, Tettau, Heiligenstadt, Presseck, Breitengüßbach, Bad Staffelstein und Ludwigsstadt entsprechende Zuwendungen.

Bis zu 80 Prozent der Gesamtkosten werden gefördert

Laut Ministerium sieht das Förderprogramm vor, die Kosten für Masten, Fundamente und Leerrohre mit bis zu 80 Prozent der Kosten zu fördern. Gemeinden, die zum Raum mit besonderem Handlungsbedarf gehören, können sogar bis zu 90 Prozent gefördert werden. Das Programm sieht einen Förderhöchstbetrag von 500.000 Euro je Gemeinde vor und ist auf rund 500 Masten ausgerichtet. Dafür stehen 20 Millionen Euro pro Jahr an Fördermitteln bereit.

Kritiker des Programms fürchten die Strahlung

Das Ziel: Die Mobilfunkbetreiber mieten die Standorte und installieren dort ihre modernen LTE-Sendeanlagen. Bayern ist das erste Bundesland, das seine Kommunen im ländlichen Raum bei der Mobilfunkversorgung unterstützt, so das Wirtschaftsministerium. Es verspricht, die Mobilfunklöcher in Bayern zu schließen. Das Mobilfunkförderprojekt kommt aber nicht überall gut an. Einige Kommunen sprechen sich auch dagegen aus. Ein Kritikpunkt ist, dass die Strahlung, die von solchen Masten ausgeht, gesundheitliche Schäden verursachen könnte. Laut dem bayerischen Gemeindetag ist es selten, dass staatliche Fördergelder so schlecht ankommen, wie bei diesem Mobilfunk-Projekt des Freistaats.