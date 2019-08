20.08.2019, 18:30 Uhr

Freistaat Bayern fördert Rufbusse im Landkreis Roth

Der Freistaat Bayern fördert die Rufbus-Systeme in Thalmässing, Greding und Allersberg im Landkreis Roth mit mehr als 50.000 Euro. Dies entspreche 70 Prozent der Gesamtkosten im Jahr 2019, so das Bayerische Verkehrsministerium in einer Mitteilung.