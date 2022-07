Freispruch von Ex-Bürgermeisterin aus Leutershausen aufgehoben

Das Ansbacher Landgericht hatte Bonnemeier im vergangenen Oktober vom Vorwurf der Untreue freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Nun ist das Bayerische Oberste Landesgericht der Rechtsauffassung der Staatsanwaltschaft gefolgt und hat die Angelegenheit zur erneuten Verhandlung an das Landgericht Ansbach zurückverwiesen.

Bonnemeier ließ Anwaltskosten von städtischem Haushalt begleichen

Bonnemeier hatte in einem Beitrag für einen Internetblog über einen Besuch, den sie als Stadtoberhaupt wahrgenommen hatte, geschrieben. Dieser Blogeintrag aus dem Jahr 2018 hatte die Rechtsstreitigkeiten ausgelöst, denn sie wurde danach persönlich auf Unterlassung verklagt. Der Kläger siegte in erster Instanz vor dem Landgericht Ansbach und in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Nürnberg. Bonnemeier hatte veranlasst, dass die Gerichts- und Anwaltskosten dieser zivilrechtlichen Streitigkeit aus dem städtischen Haushalt beglichen wurden.

Wegen Untreue verurteilt

Daraufhin verurteilte das Amtsgericht Ansbach die Ex-Bürgermeisterin im Oktober 2020 wegen Untreue in vier Fällen zu einer Haftstrafe von mehr als einem Jahr auf Bewährung. Das Ansbacher Landgericht sprach Bonnemeier aber in der Berufungsverhandlung frei. Die Richter waren der Meinung, Bonnemeier habe nicht vorsätzlich gehandelt.

Die Ansbacher Staatsanwaltschaft ging daraufhin in Revision und das Bayerische Oberste Landgericht folgte der Auffassung der Staatsanwaltschaft. In der Begründung des Urteils heißt es, dass es grundsätzlich als Untreue zu werten sei, wenn eine Bürgermeisterin private Aufwendungen über die Stadtkasse abrechne.

Bonnemeier hätte kosten nicht über Stadt abrechnen dürfen

Da Bonnemeier im Zivilprozess als persönliche Beklagte galt, hätte sie nach Auffassung des Gerichts die entstandenen Kosten nicht eigenmächtig über die Stadt Leutershausen abrechnen dürfen. Dieser sei dadurch ein Nachteil entstanden. Einen vollwertigen Anspruch auf Erstattung der ihr entstandenen Kosten hätte Bonnemeier nicht gehabt. Denn es läge im Ermessen der Stadt Leutershausen, ob und in welcher Höhe sie die Kosten im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für Beamte übernehme. Eine andere Strafkammer des Ansbacher Landgerichts muss nun neu über die Sache entscheiden.