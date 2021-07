Freispruch im Würzburger Prozess um verhungerten dementen Mann

Kurz vor seinem Tod wog der demenzkranke Mann nur noch 34 Kilogramm bei einer Größe von 1,78 Meter. In Würzburg hat das Amtsgericht jetzt einen Prozess zum Tod des damals 51-Jährigen abgeschlossen. Die Ehefrau und der Sohn des Mannes waren wegen fahrlässiger Tötung angeklagt – und wurden vom Gericht freigesprochen.

Richter: Keine Anhaltspunkte für Vernachlässigung

Laut dem Vorsitzendem Richter Jürgen Reiher habe es keine Anhaltspunkte gegeben, dass die beiden Angeklagten ihren pflegebedürftigen Ehemann und Vater vernachlässigt hätten. Und selbst wenn sie früher eingegriffen hätten, wäre der Tod des demenzkranken Mann unausweichlich gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein Großteil der Urteilsbegründung basiert auf dem Gutachten des gerichtsmedizinischen Sachverständigen Dr. Michael Bohnert.

Gutachten im Würzburger Prozess bringt Wende

Vergesslich, umtriebig, unterernährt: So beschrieb Bohnert heute die Kennzeichen von Demenzkranken im Allgemeinen. Merkmale, die sich decken mit den Aussagen der Angeklagten und deren Mutter. Die Staatsanwaltschaft warf der Angeklagten und ihrem Sohn vor, dass sie den Ehemann bzw. Vater haben verhungern lassen.

Der Gerichtsmediziner sagte allerdings: "Der Tod bei einem Demenzkranken tritt in der Regel durch Verhungern ein." Der Verstorbene habe einige Tage vor seinem Tod nichts mehr gegessen. Typisch für demenziell Erkrankte im Endstadium der Krankheit, so Bohnert. Zudem sei der Verstorbene auch zu Lebzeiten ohnehin an der Grenze zum Untergewicht gewesen.

Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädierten auf Freispruch

Selbst die Staatsanwaltschaft hatte nach dem gerichtsmedizinischen Gutachten auf Freispruch plädiert. Die Rechtsanwälte der Ehefrau und des Sohnes, hätten sich seit Anfang 2018 um den Freispruch ihrer Mandanten bemüht. "Jede Verurteilung wäre ein Schlag ins Gesicht derjenigen gewesen, die ihre Angehörigen zu Hause liebevoll pflegen," sagte eine der beiden Anwältinnen.

Demenzkranker Mann 2017 verhungert

Der demenzkranke Mann war im August 2017 verhungert. Die Ehefrau und der heute 24-jährige Sohn hatten mit dem Mann in einem Haus gelebt und ihn gepflegt. Vier Jahre lang hatte der 51-Jährige bereits unter fortgeschrittener Demenz gelitten. Demnach hatte der Mann seine Ehefrau mit Vollmachten ausgestattet, die Frau habe sich um ihren Mann gekümmert. Auch der Sohn habe seinen Vater immer wieder gefüttert, auch er war laut den Ermittlern mit einer Gesundheitsvollmacht ausgestattet.

Angeklagte laut Zeugenaussage mit Pflege überlastet

Die Mutter der Angeklagten hatte beim Prozess als Zeugin ausgesagt. Sie hat ihre Tochter im Sommer 2017 als stark überlastet durch die Pflege des Mannes beschrieben: sie habe viel geweint, habe "weder ein noch aus gewusst", sich aber verpflichtet gefühlt, dafür zu sorgen, dass es ihrem Mann gut geht. Dieser sei "immer schon sehr schlank gewesen", sagte die Mutter der Angeklagten über ihren Schwiegersohn aus. Doch selbst im Juni 2017 habe er noch ganz normal laufen können.