Freispruch im Kirchenasylprozess: Staatsanwalt legt Revision ein

Erstmals stand in Bayern ein Ordensmann wegen der Gewährung von Kirchenasyl vor Gericht: Am 26. April 2021 war ein Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach vom Vorwurf der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt freigesprochen worden. Bruder Abraham hatte einem Flüchtling Kirchenasyl gewährt. Nun hat die Staatsanwaltschaft Würzburg einem Sprecher zufolge Revision gegen das Urteil des Amtsgerichts Kitzingen eingelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte nach dem Urteilsspruch angekündigt, den Freispruch anzufechten. "Wir gehen davon aus, dass die Rechtsauffassung so nicht zutrifft", erläuterte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Die Richterin am Amtsgericht Kitzingen habe bei der Urteilsbegründung selbst gesagt, dass es sich um eine rechtswidrige Straftat gehandelt habe. In nächster Instanz soll deshalb nun das Bayerische Oberste Landesgericht den Freispruch prüfen.

Richterin bezog sich auf Glaubens- und Gewissensfreiheit

Die Richterin begründete ihren Freispruch damit, dass der Mönch sich auf die durch das Grundgesetz garantierte Glaubens- und Gewissensfreiheit berufen hatte. In diesem Fall wogen in ihren Augen die individuellen Grundrechte schwerer als das Strafmonopol des Staates. Der Mönch der Benediktinerabtei Münsterschwarzach stand Ende April wegen der Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vor Gericht, weil er einem im Gazastreifen geborenen Mann Kirchenasyl gewährt hatte, obwohl dieser nach Rumänien abgeschoben werden sollte. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vorgeworfen und eine Geldstrafe von 2.400 Euro gefordert.

Amtsgericht Würzburg erließ Geldstrafe

In einem weiteren Fall hatte das Amtsgericht Würzburg am 2. Juni 2021 eine Ordensfrau der Oberzeller Franziskanerinnen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie Kirchenasyl gewährt hatte. Der Richter sah es als erwiesen an, dass Schwester Juliana Seelmann einer Nigerianerin Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt gewährt habe. Das Gericht sprach eine Verwarnung mit Strafvorbehalt aus. 500 Euro muss die Ordensschwester als Auflage zahlen. Zudem wird eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen je 20 Euro fällig, wenn sie innerhalb von zwei Jahren gegen ihre Bewährungsauflagen verstößt. "Wir leben in einer Demokratie, nicht in einem Gottesstaat", sagte der Richter. Das sei offener Rechtsbruch gewesen, der nicht entschuldigt werden könne.