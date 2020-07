Freispruch im Bürgerasyl-Prozess: Keine Anstiftung zu Straftaten

In der Außenstelle des Amtsgerichts Aschaffenburg in Alzenau ist ein Mann aus Hanau vom Vorwurf der Anstiftung zu Straftaten freigesprochen worden. Er soll auf einer Internetseite zum Thema "Bürgerasyl" angekündigt und dazu aufgerufen haben, Flüchtlingen "Bürgerasyl" zu gewähren. Im Impressum der Website ist er als Verantwortlicher eingetragen. Eine Gerichtssprecherin hatte am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass der Mann freigesprochen wurde. Bei einer Verurteilung hätten dem Mann bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe gedroht.

Staatsanwaltschaft muss Offizialdelikt nachgehen

Laut Staatsanwaltschaft sei auf der Homepage zu lesen gewesen, man werde von Abschiebung bedrohten Flüchtlingen Bürgerasyl gewähren, also Geflüchtete in der eigenen Wohnung aufnehmen und notfalls dort verstecken. Die Betreiber der Website verstehen sich nach eigenen Angaben als Kampagne gegen ein "unmenschliches Abschiebesystem". Die "gesellschaftliche Intervention" in Form des zivilen Ungehorsams sei "so lange menschenrechtlich geboten", ehe die Abschiebungen endeten. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte als für die Internetseite Verantwortlicher damit zu strafbaren Handlungen aufgerufen. Dies ist nach Paragraf 111 des Strafgesetzbuches ein Offizialdelikt und muss von Amts wegen verfolgt werden.