Freispruch für Ex-Bürgermeisterin von Leutershausen

Die Ex-Bürgermeisterin von Leutershausen, Sandra Bonnemeier, ist am Dienstagabend vor dem Ansbacher Landgericht freigesprochen worden. Laut Richterurteil hat sie ohne Vorsatz Prozesskosten mit Geldern aus der Stadtkasse gezahlt, sodass der Vorwurf der besonders schweren Untreue entfällt.

Geld zurecht aus Stadtkasse entwendet?

Wie bereits im vorangegangenen Prozess vor einem Jahr am Ansbacher Amtsgericht ging es um die Frage, ob Sandra Bonnemeier in ihrer Position als Bürgermeisterin Geld für einen Gerichtsprozess zurecht entnommen hat oder nicht. In ihrem Internetblog schrieb Bonnemeier im Jahr 2018 einen Beitrag, der die Rechtstreitigkeiten auslöste. In diesem berichtete sie über einen Besuch, den sie als Bürgermeisterin wahrnahm. Auch sonst hätte sie nur in der Funktion als Rathauschefin Texte in ihrem Blog verfasst. Damit sei es legitim gewesen, die Prozesskosten die Stadt zahlen zu lassen, machte sie heute erneut deutlich. Vor einem Jahr widersprach ihr das Gericht, sie wurde zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem sollte sie die entwendete Geldsumme von 3.200 Euro an die Stadt Leutershausen zurückzahlen. Direkt nach diesem Urteil legte die Ex-Bürgermeisterin Berufung ein.

Verteidiger fordern Freispruch

Beim heutigen Prozess wurde geprüft, ob sie wegen ihres Blogeintrags nicht als Privatperson, sondern als Bürgermeisterin, also öffentliche Person, hätte verklagt werden müssen. Damit wäre ihre Verurteilung vor dem Zivilgericht bereits nicht rechtens gewesen, so ihre Verteidiger. Weil somit auch die Vorwürfe der besonders schweren Untreue entfallen würden, verlangten diese ihren Freispruch.

Staatsanwalt: Blog ist privat

Laut Staatsanwalt hat Bonnemeier ihren Internetblog als Privatperson verfasst, wie es sogar im Impressum steht. Er plädierte daher weiter auf die Vorwürfe der besonders schweren Untreue, wie bereits vor einem Jahr beim Prozess am Amtsgericht. Er fordert sogar eine Erhöhung der Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung.

Freispruch, da kein Vorsatz vorlag

Der Richter sprach nach allen Plädoyers die Angeklagte Sandra Bonnemeier frei. Sie habe nicht aus Vorsatz Gelder aus der Stadtkasse entnommen. Außerdem sei bei dem Prozess um den Blogeintrag vieles schiefgegangen. Bonnemeier hätte in Augen des Richters tatsächlich als Bürgermeisterin, also öffentliche Person, vor dem Verwaltungsgericht verurteilt werden müssen. Daher sei es legitim, diese Kosten aus der Stadtkasse zu bezahlen. An dem Urteil in dem Prozess hätte das nichts geändert.

Zeugen geladen

Beim Prozess wurden als Zeugen neben ihrem ehemaligen Anwalt in dem Rechtsstreit auch Mitarbeiter der Stadt Leutershausen geladen. Diese bemerkten zwar die Zahlungen, allerdings keine Details und wussten nichts von den Gerichtskosten, so die beiden Männer vor Gericht. Sie vertrauten in den Fällen der Handlung der damaligen Bürgermeisterin.

Unruhen in Leutershausen abgeschlossen

Der Richter erklärte bei der Urteilsverkündung, er hoffe, dass die Stadt und Sandra Bonnemeier mit Ende des Prozesses miteinander abschließen können. Das Urteil ist aktuell noch nicht rechtskräftig.

Die Nordrhein-Westfälin Sandra Bonnemeier war im Jahr 2016 zur Bürgermeisterin von Leutershausen mit über 70 Prozent der Stimmen gewählt worden. Viele Entscheidungen, die sie in ihrem Amt traf, stießen auf Unmut in der Gemeinde, sodass es zu vielen Streitigkeiten im Rathaus kam. Nach den Untreuevorwürfen, trat sie im Mai letztes Jahr zurück.