09.11.2019, 07:39 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Freisinger Stolpersteine erinnern an ermordete Juden

Am Tag der Reichspogromnacht werden in vielen deutschen Städten sogenannte Stolpersteine symbolisch geputzt – so auch in Freising. Die Steine erinnern an Juden aus der eigenen Stadt. Sie sind meist vor den früheren Wohnungen in den Boden eingelassen.