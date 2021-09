Freising testet Lüftungskonzepte für Schulen

Gute Raumlüftung ist gerade sehr gefragt. Der Landkreis Freising will jetzt mit wissenschaftlicher Unterstützung verschiedene Konzepte testen. Diese Untersuchungen sollen in Schulen stattfinden.

Luftfilter in Klassenzimmern und ihre Wirkung

Was bringt die klassische Fensterlüftung? Lohnt sich technische Unterstützung – also etwa Luftfilter oder Lüftungssysteme? Mit dieser Frage beschäftigen sich derzeit Forscher der Münchner Universitäten. Auch der Freisinger Landrat Helmut Petz hofft auf Antworten. Auf neue Erkenntnisse würde man dann gegebenenfalls natürlich sofort reagieren, betont er.

Messung von CO2-Konzentration

Klassenzimmer in verschiedenen Schulen des Landkreises werden mit insgesamt 60 Sensoren ausgestattet. Diese messen CO2-Konzentration, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit – also Faktoren, die entscheiden, wie lange sich gefährliche Aerosoltröpfchen in der Luft halten. Die Werte werden automatisch an die Hochschule München übermittelt. Die Messungen sollen über das ganze Schuljahr gehen.