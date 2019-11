Freising plant neuen Ausbildungsberuf für Grundschul-Betreuung

In Freising soll im Rahmen eines Modellversuchs ein neuer Ausbildungsberuf etabliert werden: Fachkraft für Grundschulbetreuung. Bereits im Herbst 2020 will die Berufsschule Freising mit einer Klasse starten. Mindestens 16 Teilnehmer sollen dort auf die professionelle Arbeit mit Kindern im Hort, in der Mittagsbetreuung oder in der offenen Ganztagsbetreuung an Grundschulen vorbereitet werden.

Neuer Beruf gegen Fachkräftemangel

Auch in der Kinder- und Jugendhilfe gibt es einen Fachkräftemangel - und der wird sich noch verschärfen, wenn Grundschüler ab 2025 einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bekommen. Die Anforderungen an Interessenten für den neuen Ausbildungsberuf sind mindestens die Mittlere Reife und einen Berufsabschluss sowie den Nachweis eines sechswöchigen Praktikums im sozialpädagogischen Bereich.

Im ersten Ausbildungsjahr steht dann erst einmal viel Theorie auf dem Stundenplan, im zweiten Jahr geht es eher um die Praxis.