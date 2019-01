Freising: Mann nach Messerattacke notoperiert

Mit einem Messer soll ein 24-Jähriger im oberbayerischen Freising mehrmals auf einen 48-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Passiert war die Tat bereits am Sonntagabend, bekannt gegeben hat sie die Polizei erst am Neujahrstag.

Streit war offenbar Auslöser für Bluttat

Nach ersten Erkenntnissen waren der 24-jährige mutmaßliche Täter, ein Ungar, und sein Opfer, ein 48-jähriger chinesischer Staatsangehöriger, - beide wohnhaft in Freising - am Sonntag zusammen mit dem Auto des 48-Jährigen unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärten Gründen fingen sie an zu streiten, woraufhin der 24-Jährige wohl mehrmals auf den anderen Mann einstach.

Zustand des Opfers war zunächst kritisch

Anwohner verständigten die Polizei. Der stark blutende Mann wurde von den Einsatzkräften ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Sein Zustand wird inzwischen nicht mehr als lebensbedrohlich eingestuft.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach der Messerattacke flüchtete der Tatverdächtige zunächst, Polizisten konnten ihn aber eine halbe Stunde später in der Nähe des Tatorts in Freising festnehmen. Der Ermittlungsrichter hat gegen den 24-Jährigen Untersuchungshaft wegen versuchter Tötung angeordnet.