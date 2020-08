Freising: Letzte Bohrarbeiten an Westtangente

Die Staus vor Freising lassen Berufspendler und alle, die durch die Stadt hindurch müssen, regelmäßig verzweifeln. Eine deutliche Erleichterung soll die Westtangente bringen – in diesen Tagen beginnen die letzten großen Bohrarbeiten im Bereich des Tunnels.

700 Meter unterirdisch

Dreieinhalb Kilometer lang wird die Umgehungsstraße sein, etwa ein Fünftel davon - rund 700 Meter - verläuft unterirdisch in einem Tunnel. Für die Bauarbeiten wurde ein Schmutzwasserkanal vorübergehend verlegt, jetzt kommt er zurück in die ursprüngliche Trasse. Wegen der Bodenverhältnisse braucht es beim Bohren schweres Gerät – gut zwei Wochen wird das dauern. Dann ist eine weitere Etappe auf dem Weg zur Verkehrsentlastung in und um Freising geschafft.

Weniger Staus und Innenstadtverkehr

Die Westtangente soll die B11 und die Staatsstraße 2084 verbinden – zwei wichtige Ein- und Ausfallstraßen. Ziel ist nicht nur, die Staus vor den Toren Freisings reduzieren, sondern auch die Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten. Trotzdem war das Straßenprojekt in teils freier Natur umstritten. Es gab einen Bürgerentscheid, bei dem 57 Prozent für den Bau der Westtangente stimmten. Nach derzeitigem Stand wird sie frühestens im Herbst 2021 fertig sein.