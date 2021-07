Elfjährige vor dem Ertrinken gerettet - Helfer gefunden

Die Freisinger Polizei hatte nach einem Badeunfall einer Elfjährigen im Freibad nach dem Lebensretter gesucht. Gemeldet haben sich drei, zwei Buben und ein Mann. Allen dreien hat das Mädchen zu verdanken, dass es den Badeunfall überlebt hat.

Zwei Buben aus Ismaning als aufmerksame Beobachter

Bei den Lebensrettern handelt es sich um zwei Buben aus Ismaning im Landkreis München, acht und zwölf Jahre alt, und um einen 41-jährigen Mann aus Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising. Der Zwölfjährige hatte das Mädchen am Montag vom Ein-Meter-Sprungbrett springen sehen und dann bemerkt, dass es nicht mehr aus dem Wasser auftauchte. Daraufhin hatte er den Achtjährigen losgeschickt, um den Bademeister zu verständigen.

Der 41-Jährige Badegast aus Kirchdorf hat dem Bademeister bei der Wiederbelebung der Schülerin geholfen. Durch das schnelle Handeln der Buben und die Reanimation konnte das Mädchen gerettet werden. Nach kurzer Zeit begann die Elfjährige wieder selbständig zu atmen.

Stadt Freising will Retter am Montag belobigen

Das Mädchen sei nicht die beste Schwimmerin, so ein Polizeisprecher. Sie hatte sich am Montag nur für einen kurzen Augenblick von ihren Eltern entfernt und war ins Becken gesprungen. Nach der Rettungsaktion wurde das Kind zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Die drei Retter sollen von der Stadt Freising belobigt werden. Am kommenden Montag (5. Juli) haben die Freisinger Stadtwerke die drei Ersthelfer eingeladen, um sich persönlich bei ihnen zu bedanken.