Freinacht: Offener Gullydeckel und Massenschlägerei

Die Freinacht verlief heuer vergleichsweise ruhig. Einige Einsätze gab es dennoch: In Burgheim im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat ein Unbekannter einen Kanaldeckel entfernt, in Starnberg wurden drei Autos und eine Hausfassade mit brauner Farbe besprüht. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euros. In beiden Fällen sucht die Polizei nach den Tätern.

Kaputtes Fenster und entleerter Feuerlöscher

In München zählte die Polizei ähnlich viele Freinacht-Einsätze wie im letzten Jahr. Im Münchner Westen schlugen zwei 19-Jährige ein Fenster eines Restaurants ein, versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers und richteten weitere Schäden an. Gegen sie erging Anzeige wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen.

Massenschlägerei mit Verletzten

Noch offen ist, was der Hintergrund einer womöglich verabredeten Massenschlägerei am westlichen Stadtrand von München ist. Rund 30 junge Männer sollen sich daran beteiligt haben, fünf von ihnen kamen zum Teil mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus, zwei mussten stationär behandelt werden.

Polizeieinsatz mit Feuerwehr und Hubschrauber

Die Polizei war mit 30 Streifenwagenbesatzungen vor Ort, die Feuerwehr leuchtete die Parkanlage am Rand von Aubing aus, ein Hubschrauber der Polizei unterstützte die Ermittlungen aus der Luft. Von rund 10 Beteiligten konnte die Polizei die Personalien feststellen, alle sind im Münchner Westen wohnhaft.

