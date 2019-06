Freilichtmuseum Massing feiert 50-jähriges Jubiläum

Das Massinger Freilichtmuseum wird 50 Jahre alt. Das Jubiläum erinnert auch an die Anfänge des Museums. Alles fing mit einem einzelnen "Rottaler Stockhaus" an, das die Bürger bewahren wollten. Die Feierlichkeiten beginnen am Sonntag, den 23. Juni, um 11 Uhr.

Traditionelles Brotbacken und historische Photos

In jedem Hof des Freilichtmuseums gibt es am Sonntag eine Jubiläumsaktion: Im Heilmeierhof können sich Besucher zum Beispiel mitgebrachte Erinnerungen in kleine goldene Döschen "eindosen" lassen. Außerdem wird im alten Steinbackofen auf traditionelle Art Brot gebacken und in der Marxensölde kann man historische Fotos von sich machen lassen.

Massinger wollten "Rottaler Stockhaus" bewahren

Weit mehr als eine Million Besucher haben sich bis heute das Freilichtmuseum Massing angeschaut. Angefangen hat alles 1969 mit dem Schusteröderhof. Das dunkelbraune Gebäude mit Holzfassade, ein sogenanntes "Rottaler Stockhaus", stand nur einen Kilometer vom heutigen Museum in Massing entfernt. Als immer mehr Bauten seiner Art abgerissen wurden, entschlossen sich einige Bürger, wenigstens ein "Rottaler Stockhaus" zu bewahren. Darunter war auch Adolf Hummel, der Bruder von Berta Hummel. Der damals 200 Jahre alte Schusteröderhof wurde abgetragen und am Ortsrand von Massing wieder aufgebaut. Noch heute steht er genau so direkt am Eingang des Freilichtmuseums Massing.

Rundweg in zwei Stunden zu besichtigen

Mittlerweile sind es insgesamt fünf Höfe, die man bei einem Rundweg besichtigen kann. Im Schnitt dauert das etwa zwei Stunden. Der sechste Hof wird seit ein paar Monaten aufgebaut. Der Plan ist, dass der Hafnerhof 2021 fertig wird.

