Freilaufender Hund beißt sechsjähriges Mädchen

Das Kind habe in Asbach-Bäumenheim alleine auf der Straße gespielt, als sich der Hund näherte und es in den rechten Oberschenkel biss, sagte ein Polizeisprecher. Mit einer tiefen, etwa acht Zentimeter langen Wunde wurde die Sechsjährige am frühen Sonntagabend ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte informierten nach Angaben des Sprechers dann die Polizei über den Hundebiss.

Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Das Kind beschrieb den Hund nach Angaben der Polizei als klein und schwarz. Wem er gehörte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.