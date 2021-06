Freilaufender Hund beißt 14 Schafe bei Bamberg - Halter gesucht

Tiefe Bissverletzungen haben 14 Schafe am vergangenen Wochenende auf einer Wiese bei Bamberg erlitten. Schuld war wahrscheinlich ein Hund. Wie die Polizei mitteilt, seien zwei Tiere so schwer verletzt gewesen, dass sie von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Ein Zeuge habe von einem "großen schwarzen Hund" in der eingezäunten Weide berichtet.

Anfang des Jahres hatten Wolfsangriffe auf Wildtiere bei Betzenstein im Landkreis Bayreuth für Schlagzeilen gesorgt.

Polizei sucht "großen schwarzen Hund" und seinen Halter

Der Schäfer der fast 500 Tiere umfassenden Herde hatte die Polizei am Sonntagmorgen alarmiert. Die Beamten sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Hund oder seinem Besitzer machen können.

Mit Material von dpa.