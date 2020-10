Freilassing: Polizei räumt Party in Shisha-Bar im Corona-Hotspot

Der Landkreis Berchtesgadener Land hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 134 mit einen der höchsten Werte in Deutschland. Ausgerechnet in der dortigen Ortschaft Freilassing haben einige am Wochenende ausgelassen gefeiert. Die Polizei musste am späten Samstagabend einschreiten, weil in einer Shisha-Bar weit mehr als 100 Menschen waren - erlaubt gewesen wären nur 80 Gäste. Die meisten Besucher trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Außerdem war die Sperrstunde, die im Landkreis Berchtesgaden ab 22 Uhr gilt, bereits um mehr als eine halbe Stunde überschritten.

Für Barbesitzer könnte es teuer werden

Ein Hygienekonzept war laut Polizei zwar vorhanden, jedoch hätten sich die wenigsten Gäste daran gehalten. Der 30-jährige Betreiber führte zudem keine Gästeliste.

Die Polizeiinspektion Freilassing hat die Ermittlungen aufgrund der vorliegenden Verstöße aufgenommen und das zuständige Landratsamt Berchtesgadener Land informiert. Den Barbetreiber erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Rosenheimer Polizei appelliert an Vernunft

Der Polizeipräsident vom Präsidium Oberbayern Süd, Robert Kopp, richtet sich mit einem Appell an die Vernunft aller und bittet um Solidarität und Rücksicht. Gleichzeitig betont er in der Stellungnahme erneut, dass die Polizei in sogenannten "Hotspot-Regionen" weiterhin verstärkt kontrollieren werde. Uneinsichtige müssten mit entsprechenden Konsequenzen rechnen.