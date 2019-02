Mit dem Urteil blieb das Gericht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Sie hatte eine sechsjährige Freiheitsstrafe gefordert. Der Angeklagte muss sich weiterhin einer Drogenentziehungstherapie unterziehen. Der Mann hatte im letzten Jahr in 17 Fällen mit rund 3,1 Kilogramm Marihuana im Raum Zeil am Main gehandelt. Der Prozess hatte am Freitag begonnen.