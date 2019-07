Freiheitscampus mit 100 Schülern im Ex-Grenzort Mödlareuth

Gespräch mit Zeitzeugen

Auf dem Campus an der bayerisch-sächsisch-thüringischen Grenze werden die Jugendlichen mit Zeitzeugen über das Alltagsleben in dem kleinen Dorf Mödlareuth diskutieren, das jahrzehntelang durch eine Mauer in zwei Hälften geteilt war.

Auch wird den Jugendlichen im Museumskino der ZDF-Film "Tannbach" vorgeführt, der aufzeigt, wie sehr die Bewohner des Grenzdorfes unter der Teilung gelitten haben. Wegen der Mauer mitten durch den Ort wird Mödlareuth auch "Klein Berlin" genannt.

Gründung nach der Wiedervereinigung

Nach der Wiedervereinigung 1990 wurde das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth gegründet. Erhalten sind auch Teile der originalen Mauer sowie Wachtürme. Jährlich wird das Museum von 90.000 Menschen besucht. Ab 2021 soll das Museum für 13 Millionen Euro erweitert werden. Dann wird auch ein ehemaliger Grenzturm im etwa drei Kilometer entfernten Heinersgrün (Vogtlandkreis) saniert und in das Museumskonzept miteinbezogen.