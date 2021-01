Freiheit, Liebe, Handicap: Wenn Behinderte erwachsen werden

Wie sich die neue Freiheit anfühlt, wissen sie noch nicht. Sie wollen es einfach ausprobieren. Ausziehen von zu Hause, neue Leute kennenlernen, vielleicht die große Liebe finden. Viktor, Ludwig und Benedict ziehen in eine besondere WG, zusammen mit 24 anderen jungen Erwachsenen mit Behinderung. Sie feiern Partys, schmieden Pläne für ein erstes Date und bewerben sich um neue Jobs.

Der Traum vom eigenständigen Leben in einer Wohngemeinschaft

Das besondere Haus steht in Höhenkirchen-Siegertsbrunn, südlich von München, mitten in einem Neubaugebiet. 40 Eltern haben es für ihre Kinder gebaut und sich zu dem Verein "Zukunft trotz Handicap" zusammengeschlossen. Entstanden ist ein Wohnprojekt, dass es so noch sehr selten gibt. Andrea Hanisch hat die Eltern zusammengebracht, ihr Neffe Benedict hat das Down-Syndrom. "Deine Kinder haben es gut", hatte Benedict einmal zu ihr gesagt, "sie können von zu Hause ausziehen". Für ihn selbst war dieser Gedanke bisher nicht vorstellbar. Seine Eltern wiederum treibt die Sorge um, wo ihr Sohn leben wird, wenn sie einmal nicht mehr da sind. Sie haben festgestellt, dass es sehr schwer ist, ein geeignetes Wohnheim zu finden, in dem auch andere junge Menschen leben.

Lebenslanges Wohnrecht für die Kinder

Das Haus in Höhenkirchen finanzieren alle Eltern gemeinsam, auch eine Stiftung beteiligt sich. Jedes Kind bekommt ein eigenes Apartment und lebenslanges Wohnrecht. Betrieben wird es vom Heilpädagogischen Zentrum Augustinum. Die jungen Erwachsenen leben in drei Wohngruppen so selbstständig und unabhängig wie möglich. Tagsüber arbeiten sie in Werkstätten, abends kochen und essen sie gemeinsam und verbringen am Wochenende ihre Freizeit miteinander. Betreuerinnen und Betreuer helfen nur, wo es nötig ist.

Viktor probt das Zusammenleben mit seiner Freundin

Sehnsüchtig hatte Viktor darauf gewartet, dann erfüllte sich sein Traum. Er ist mit seiner Freundin Annika zusammengezogen, ins einzige Paar-Apartment im neuen Haus. 56 Quadratmeter haben sie für sich allein und proben das Zusammenleben. Wenn es gut läuft, wollen sie in zwei Jahren heiraten. Am liebsten in einer romantischen Kirche. Die beiden haben sich vor 16 Jahren an ihrem ersten Schultag kennengelernt und sind seit vielen Jahren ein Paar. Jetzt muss sich die große Liebe im Alltag bewähren. Ihre Rollenverteilung haben sie sicherheitshalber schon geklärt. "Annika ist die Chefin von unserer Beziehung", meint Viktor.

Ludwig sucht die große Liebe

Ludwig ist 24 und wohnt gleich nebenan. Sein Zimmer hat er mit Wimpeln, Postern und Fahnen des FC-Bayern bestückt. Später möchte er einmal als Rapper groß rauskommen. Ludwigs größte Sehnsucht ist es, eine Freundin zu finden. "Ich brauche eine Frau, die immer in meinem Leben ist, die meine Hand hält und nicht mehr loslässt. Sie soll hübsch sein und sportlich." Dass sie außerdem Fußballfan sein soll, versteht sich von selbst.

Im Sommer kommt Ludwig seinem Traum ein großes Stück näher. Er trifft die 21-jährige Julia, die wie er das Down-Syndrom hat, zu einem Spaziergang an der Isar. Beim Flirten zieht Ludwig alle Register: "Du bist die wunderschönste Frau auf der Welt". Und erst einmal sieht es so aus, als würden sich seine Wünsche erfüllen.

Benedict bewirbt sich bei der Freiwilligen Feuerwehr

Schon als kleiner Junge war Benedict mit seinem Vater bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es ist sein großes Hobby. Weil er nun in Höhenkirchen lebt, will er sich bei der Feuerwehr vor Ort vorstellen. Allerdings weiß Benedict nicht, wie die anderen auf ihn reagieren werden. Zwar steht auf der Homepage der Feuerwehr: "Jeder ist herzlich willkommen und erwünscht." Aber ob das auch für ihn gilt? Benedict befürchtet, dass er bei Übungseinsätzen nur den Verletzten spielen darf. Bevor er die Feuerwehrkommandantin Nikola Schwaiger trifft, macht er sich Mut: "Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin ein erwachsener Mann, und ich schaffe das."

Wie gehen Viktor, Ludwig und Benedict ihren Weg in ein eigenständiges Leben, ohne ihre Eltern, die bisher rund um die Uhr für sie da waren? Welche Hoffnungen, Sehnsüchte und Träume haben sie? Welche Glücksmomente und Misserfolge erleben sie? Die Reportage stellt Menschen in den Mittelpunkt, die sonst eher am Rand der Gesellschaft stehen.