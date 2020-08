Freiheit für die Frauentürme: Münchner Dom bald ohne Gerüst

Zum ersten Mal seit elf Jahren wird nun bald die Westfassade des Münchner Liebfrauendoms, der mit seinen Türmen die Münchner Silhouette prägt, wieder vollständig zu sehen sein: Ab heute wird das Baugerüst am Südturm entfernt. Etwa eine Woche lang wird das dauern. Eine weitere Woche wird benötigt, um die Baustelleneinrichtung vor dem Hauptportal abzubauen. Am 1. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, teilte das Erzbischöfliche Ordinariat mit.

Elf Jahre Verhüllung gehen zu Ende

2009 war zuerst der Nordturm eingehüllt worden, 2014 kam dann der Südturm an die Reihe. Zunächst ging es um Restaurierungsarbeiten an der Turmfassade. Ab 2017 wurde das Gerüst mit dem Außenaufzug am Südturm dann für Arbeiten zur brandschutztechnischen Sanierung im Turminneren verwendet. Ebenfalls in den Jahren 2017 bis 2020 wurde der Mittelbau mit Michaelsfenster und Hauptportal saniert und überarbeitet. Außerdem wurde die Stufenanlage am Hauptportal wegen der Neugestaltung des Frauenplatzes höhergelegt. Im Inneren sollen die Bauarbeiten noch eine Zeitlang weitergehen.