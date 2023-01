Freiheit für den Iran: Maede Soltani und ihr Kampf

In der Straße der Menschenrechte in Nürnberg. Maede Soltani geht durch den großen weißen Torbogen, an den Marmorsäulen entlang. In jede ist ein Menschenrecht aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen eingemeißelt. Als Mahnung, weil diese Rechte nicht überall auf der Welt gelten. Die 42-Jährige weiß das, denn sie ist im Iran aufgewachsen. Vor allem Frauen leiden dort täglich unter den rigiden Regeln des Mullah Regimes. Maede Soltani berichtet, dass Frauen andauernd unter Stress stehen: "Sie werden von oben bis unten gecheckt, was sie anhaben, was sie in der Tasche haben, was im Handy läuft, welche Bilder, welche Musik." All das werde kontrolliert. "Das ist Unterdrückung in härtester und schärfster Tiefe."

Demonstrierende riskieren ihr Leben

Immer dabei: die Angst vor der Sittenpolizei. Die Angst davor, einfach verhaftet zu werden, weil angeblich etwas nicht passt. Dass diese inzwischen abgeschafft ist, glaubt Maede Soltani nicht. Denn die Polizistinnen und Polizisten würden nun eben anderweitig für das Regime ihre Arbeit erledigen. "Es war nie der Wunsch der iranischen Frauen, die Sittenpolizei abzuschaffen. Der Wunsch ist ein Regimewechsel", erklärt Soltani. Eine echte Demokratie wünscht sie sich für ihr Heimatland. Die Proteste dort verfolgt sie mit Hoffnung, aber auch mit Entsetzen, weil immer wieder Demonstrierende hingerichtet werden. "Ich bewundere die jungen Leute im Iran, wie sie sich solidarisieren und demonstrieren. Das finde ich mutig, dass sie auf diese Art und Weise ihr Leben riskieren", sagt sie voller Respekt.

Ganze Familie setzt sich für Menschenrechte ein

Maede Soltani kommt 2005 nach Deutschland, um hier zu studieren. 2009 war sie zum letzten Mal im Iran. Damals ahnt sie nicht, dass sie später nicht mehr dorthin zurückkehren kann. Denn sie kommt aus einer Familie, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzt. Allen voran ihr Vater Abdolfattah Soltani. Er gründet zusammen mit anderen ein Zentrum für Menschenrechte und vertritt als Anwalt politische Gefangene im Iran. Bis er schließlich selbst mehrfach festgenommen wird und immer wieder für Jahre im Gefängnis sitzt. "Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für die Familie. Keinen Kontakt mit dem Gefangenen zu haben, da macht man sehr viel sich Sorgen", berichtet seine Tochter.

Freiheit für Abdolfattah Soltani

2009 bekommt Abdolfattah Soltani den Internationalen Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg verliehen. Weil er zu der Zeit aber nicht ausreisen darf, nimmt seine Frau den Preis stellvertretend entgegen. Als er 2012 wieder für mehrere Jahre verurteilt wird, kämpft seine Tochter von Franken aus für seine Freilassung. "Wir sind das Sprachrohr der politischen Gefangenen im Iran,“ erklärt sie. 2018 darf ihr Vater endlich das Gefängnis verlassen. Dennoch haben sich die beiden bisher nicht wiedergesehen. Denn der Anwalt darf lange nicht ausreisen, für Maede Soltani ist ein Besuch in der Heimat gefährlich.

"Revolutionsgarde muss auf die EU-Terrorliste"

Maede Soltani setzt sich nun für eine erfolgreiche Revolution ein. Und fordert mehr Unterstützung auch von der europäischen Politik. Sie fordert scharfe Sanktionen gegen das Regime. Und dass die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste gesetzt wird.

"Die Revolutionsgarde ist der Unterdrückungsarm der iranischen Regierung. Sie haben ihre finanziellen Grundlagen im Ausland. Das Geld kommt von hier. Von daher brauchen wir starke und scharfe und gezielte Sanktionen, um diese Gelder zu stoppen." Maede Soltani, Menschenrechtlerin

Das Ziel: eine Demokratie im Iran

Diese Forderungen erklärt sie auch immer wieder Politikern in Franken, Bayern und Deutschland. Und sie geht dafür auch regelmäßig auf die Straße. Denn wenn es in Deutschland oder Europa große Demonstrationen gibt, dann bekommen das dank Social Media auch die Demonstrierenden im Iran mit. "Natürlich ist es eine moralische Unterstützung. Wir wollen einfach von hier ganz viel Energie und Kraft an sie schicken", so Soltani. Für ihr Heimatland wünscht sie sich einen schnellen Regimewechsel, ohne dass noch mehr Menschen im Iran ihr Leben lassen müssen oder anderweitig schikaniert werden. In ein demokratisches Land Iran könnte Maede Soltani dann auch wieder einreisen und endlich ihre Familie wiedersehen.

Mehr über Maede Soltanis Kampf für Menschenrechte und die hohen rechtlichen Hürden für die EU-Länder, die Iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen, sehen Sie am Sonntag um 16.45 Uhr im "Euroblick" im BR Fernsehen.