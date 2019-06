"#Freiheit": Das Programm fürs Augsburger Friedensfest steht

Nach den Worten von Kulturreferent Thomas Weitzel ist das Augsburger Friedensfest nicht bloß ein weiterer Urlaubstag. Es sei auch Anlass, sich Gedanken über die Geschichte des Feiertags zu machen. Das Hohe Friedensfest am 8. August ist ein offizieller Feiertag, den es nur in Augsburg gibt. Damit erinnert die Stadt an die Unterdrückung der Protestanten im Dreißigjährigen Krieg, die mit dem Westfälischen Frieden von 1648 ein Ende fand.

Gauck eröffnet Begleitprogramm zum Thema Frieden

Diesmal steht das Friedensfest ganz im Zeichen der Freiheit. Das haben die Organisatoren bei der Vorstellung des aktuellen Programms deutlich gemacht. Dem Feiertag geht ein mehrwöchiges Kulturprogramm voraus. Passend zum diesjährigen Thema wird Ex-Bundespräsident Joachim Gauck dieses Programm am 24. Juli eröffnen. Den Veranstaltern zufolge wird der ehemalige DDR-Bürgerrechtler einen Vortrag halten und dann mit jungen Menschen aus Augsburg diskutieren.

Musik und Leckereien beim „Festival der Kulturen“

Ein weiterer Programmpunkt ist das „Festival der Kulturen“ am 26. und 27. Juli. Im historischen Annahof gibt es dann Weltmusik und Leckerbissen aus vielen Ländern. Für den 28. Juli haben die Organisatoren vom Augsburger Friedensbüro eine besondere Street-Art-Performance geplant: Künstler und Musiker wollen das berühmte Revolutions-Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ des französischen Malers Eugène Delacroix zum Leben erwecken.

Die Friedenstafel - der Höhepunkt des Friedensfestes

Höhepunkt des Programms ist wie jedes Jahr die Friedenstafel auf dem Augsburger Rathausplatz. Die Teilnehmer teilen mitgebrachte Speisen und Getränke, lassen sich an weiß gedeckten Tischen nieder und tauschen sich aus. So soll der Friedensgedanke konkret Gestalt annehmen – mitten in Augsburg.

Auch der Bayerische Rundfunk engagiert sich beim Friedensfest: Bayern2 ist Medienpartner. Mehr Infos zum diesjährigen Programm beim Augsburger Hohen Friedensfest gibt es hier.