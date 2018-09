Freiham: deutschlandweit eines der größten Neubaugebiete

Es wird eine Stadt am Stadtrand. 25.000 Einwohner sollen dort wohnen - das sind mehr als zum Beispiel in den Kreisstädten Weilheim, Starnberg und Mühldorf - und ungefähr genau so viele wie in Pfaffenhofen an der Ilm.

Stadtteil wird abschnittsweise fertiggestellt

Im nördlichen Teil, dem ersten Bauabschnitt, sollen zunächst 4.400 "Wohneinheiten" entstehen, Geschosswohnungen genauso wie Einfamilienhäuser. Bis der neue Stadtteil Freiham fertig ist soll es noch etwa 20 Jahre dauern.

Keine Trabantenstadt

Es soll Geschäfte geben, Lokale, einen Schulcampus, dessen Richtfest schon gefeiert wurde. Kitas sollen gebaut werden, ein Jugendtreff, ein Pflegeheim, ein Sportpark samt Schwimmbad und Kletterhalle. Etwa 7.500 Menschen sollen im neuen Stadtteil arbeiten können. Für die Erholung sollen viele Grünflächen angelegt werden unter anderem ein 55 Hektar großer Park.

Baugrund zu teuer für Genossenschaften

Auch Wohnungssuchende mit schmalerem Geldbeutel sollen im neuen Stadtteil zum Zug kommen. Die Planungen für 1.000 genossenschaftliche Wohnungen haben sich aber schwierig gestaltet. Für die ausgeschriebenen Flächen gab es keine einzige Bewerbung, die Grundstückspreise waren zu hoch. Inzwischen hat die Stadt die Ausschreibung mit geänderten Vorgaben wiederholt – und es haben sich 15 Bewerber gemeldet.