"Freifahrtschein" für Tanklastzüge

Fahrten von Tanklastwagen, die Tankstellen beliefern, werden ab sofort trotz Sonn- und Feiertagsfahrverbots vorübergehend nicht geahndet. Wie das Bayerische Inneministerium mitteilte, sei die bayerische Polizei entsprechend angewiesen worden.

Niedrigwasser erschwert Mineralöltransport

Grund ist demnach das Niedrigwasser des Rheins. Laut Bundesverkehrsministerium ist es für die angespannte Versorgungslage beim Mineralöl verantwortlich. Die Regelung gilt seit heute - wie lange, ließ das Ministerium offen.

Moratorium auch in anderen Bundesländern

Außer in Bayern wollen auch die Behörden in Niedersachsen und in Nordrhein-Westfalen die Kontrollen der Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Tanklaster aussetzen. Dort gilt die Regelung jeweils bis zum Frühjahr.